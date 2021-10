Espanha bate Portugal e sagra-se campeã europeia de hóquei em patins feminino

Num jogo emotivo com mais de meio milhar de pessoas a assistir nas bancadas, a seleção espanhola entrou com uma pressão muito forte em pista e aos 15 minutos já vencia por 4-0.



O primeiro golo foi marcado aos três minutos, por Aina Florenza, e um minuto depois Laura Puigdueta aumentou a vantagem, em jogada de ataque.



Sara Roces, a melhor marcadora da seleção espanhola neste Campeonato da Europa, aumentou para 3-0 aos 13 minutos, num grande remate ao ângulo da baliza portuguesa.



A seleção espanhola, que passa a deter sete títulos europeus, fez o 4-0 aos 15 minutos, por Marta Piquero, num remate de meia pista.



A seleção nacional, finalista vencida nestas cinco últimas edições, reduziu aos 23 minutos, por Marlene Sousa.



No segundo tempo, Portugal surgiu muito mais perigoso, a remeter a Espanha para a sua meia pista, e voltou a marcar aos 34 minutos, por Rita Batista, num grande remate na zona central.



Um minuto depois, Espanha aumentou para 5-2 por Sara Roces, melhor marcadora deste Campeonato da Europa, com 12 golos.



Portugal ainda reduziu para 5-3 aos 43 minutos, por Maria Sofia Silva, a culminar uma excelente jogada de ataque.



A três minutos do fim, a equipa das quinas ainda beneficiou de um livre direto, a castigar a 10.ª falta de Espanha, mas na conversão Joana Teixeira não conseguiu marcar.



A Espanha é recordista com sete títulos, incluindo os seis últimos, seguida de Portugal, com três, Itália e Alemanha, com dois, e França, com um cetro.







Jogo no Pavilhão Municipal do Luso, na Mealhada.



Espanha – Portugal, 5-3



Ao intervalo: 4-1



Marcadores:



1-0, Aina Florenza, 03 minutos.



2-0, Laura Puigdueta, 04.



3-0, Sara Roces, 13.



4-0, Marta Piquero, 15.



4-1, Marlene Sousa, 23.



4-2, Rita Batista, 34.



5-2, Sara Roces, 35.



5-3, Maria Sofia Silva, 43.







Sob arbitragem dos italianos Ulderico Barbarisi e Joseph Silecchia, as equipas alinharam:



- Espanha: Laura Vicente, Laura Puigdueta (1), Aina Florenza (1), Anna Casarranona e Marta Piquero (1). Jogaram ainda Sara Roces (2), Berta Busquets e Marta Borras.



Treinador: Ricard Muñoz.



- Portugal: Maria Celeste Vieira, Sofia Moncovio, Marlene Sousa (1), Ana Catarina e Maria Sofia Silva (1). Jogaram ainda Laura Vicente, Joana Teixeira, Rita Batista (1) e Raquel Santos.



Treinador: Hélder Antunes.







Assistência: Cerca de 600 espetadores.