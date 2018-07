Espanha inaugura Europeu com goleada sobre Inglaterra

Lusa Comentários 14 Jul, 2018, 21:09 | Hóquei

No Palácio de Desportos Riazor, os ingleses começaram melhor e adiantaram-se no marcador num golo de contra-ataque marcado por Alex Mount, hoquista que joga na Sanjoanense, da II divisão portuguesa, aos oito minutos, mas, pouco depois, aos 12 minutos, Eduard Lamas restabeleceu a igualdade.

William Smith podia ter devolvido a vantagem aos ingleses, mas desperdiçou uma grande penalidade e, pouco depois, Adroher, jogador do Benfica, colocou os espanhóis em vantagem, que viria a ser aumentada por Nil Roca, novamente Eduard Lamas e Albert Casanovas, fazendo o 5-1 com que se chegou ao intervalo.

No segundo tempo, e com os ingleses em baixo animicamente, a `Roja` continuou a pressionar e a marcar, fazendo a vontade ao pouco público que assistia a partida, com tentos de Alabart, os `bis` de Nil Roca e Raul Marin, enquanto Ferran Font, que pertence ao Sporting, fechou a contagem.

A primeira jornada do Europeu prossegue no domingo, com os restantes jogos do grupo B e os do grupo A, do qual faz parte Portugal, que nesta ronda inaugural defronta a seleção de Andorra.