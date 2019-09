Partilhar o artigo FC Porto com vitória folgada está na final da Taça Continental de hóquei Imprimir o artigo FC Porto com vitória folgada está na final da Taça Continental de hóquei Enviar por email o artigo FC Porto com vitória folgada está na final da Taça Continental de hóquei Aumentar a fonte do artigo FC Porto com vitória folgada está na final da Taça Continental de hóquei Diminuir a fonte do artigo FC Porto com vitória folgada está na final da Taça Continental de hóquei Ouvir o artigo FC Porto com vitória folgada está na final da Taça Continental de hóquei

Tópicos:

Andreu Tomás, Franco Ferrari, Gonçalo Alves Jogaram Zé, Lluis Tomás Carlo Di Benedetto Gonçalo Alves, Lérida, Oriol Vives, Palazón Jogaram Dario Giuliani Aledro Joseph Sergi Duch, Reinaldo Garcia, Sporting Sarzana, Ti Treinador Guillem Cabestany Ação,