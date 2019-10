FC Porto e Oliveirense dividem favoritismo na final da Supertaça António Livramento

Lusa Comentários 04 Out, 2019, 21:10 | Hóquei

Na conferência de antevisão ao jogo, o técnico portista Guillem Cabestany disse que a sua equipa está "pronta para mais uma final, com o objetivo de ganhar e dar seguimento à trajetória dos últimos anos".



"A Oliveirense está ao nível dos outros candidatos ao título nacional e num patamar altíssimo", frisou o treinador espanhol, salientando que a equipa mais forte que defrontou na última época foi a de Oliveira de Azeméis.



O treinador dos ‘azuis e brancos’ considerou que a derrota com o Sporting na final da Taça Continental é passado e que a equipa "está bem e motivada, à espera de outro grande espetáculo para adeptos e modalidade".



Renato Garrido, treinador da Oliveirense, elogiou o adversário, atual campeão nacional, por ter "uma grande equipa, não só no campeonato, mas com um valor tremendo a nível internacional", realçando a ambição de ganhar.



"Queremos muito vencer esta Supertaça, porque o clube nunca conquistou esse título. E os meus jogadores pelo caráter que têm e, por aquilo que são, vão dar tudo o que têm pela Oliveirense", sublinhou.



O técnico português salientou que a sua formação "trabalhou bastante para estar presente [na final], onde chega por mérito próprio, como vencedora da Taça de Portugal".



"Queremos sair vitoriosos e faremos tudo para poder vencer", vincou Renato Garrido, que elogiou ainda a presença de dois dos melhores árbitros portugueses "e do mundo" na final deste sábado em Coimbra, às 16:00, no Pavilhão Mário Mexia.



Na parte da manhã, ao meio-dia, disputa-se no mesmo espaço a Supertaça feminina de Hóquei em Patins, entre o Benfica e o Clube Atlético de Campo de Ourique (CACO).



Na antevisão ao jogo, o treinador benfiquista, Paulo Almeida, disse que os ‘encarnados’ só jogam "para ganhar" e vão à procura de vencer a sua sétima Supertaça consecutiva.



"Temos dominado o hóquei feminino e vamos jogar para vencer a sétima Taça seguida", frisou.



O técnico do CACO não esteve presente na conferência de imprensa de antevisão.