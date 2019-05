FC Porto sagra-se pela 23.ª vez campeão português de hóquei em patins

Lusa Comentários 22 Mai, 2019, 22:03 / atualizado em 22 Mai, 2019, 22:04 | Hóquei

Com uma jornada por disputar, os `dragões` passam a somar 64 pontos, mais três do que a Oliveirense, sobre quem têm vantagem no confronto direto.

O FC Porto, que sucede ao Sporting como campeão, somou o 23.º troféu e igualou o Benfica como clube mais titulado.