FC Porto vence Benfica e apura-se para a final do Nacional de hóquei em patins

Depois de ter perdido os dois primeiros jogos em casa, o FC Porto conseguiu dar a volta à eliminatória com duas vitórias na Luz e o triunfo de hoje no Dragão Arena, com golos de Carlo di Benedetto (22 e 47 minutos), Rafa (24) e Gonçalo Alves (36).

Na final, o FC Porto, campeão em 2018/19 - em 2019/20 o campeonato foi cancelado devido à covid-19 -, vai encontrar o Sporting, recente campeão europeu, que afastou o Óquei de Barcelos, por 3-0.