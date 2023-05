FC Porto vence Benfica e iguala meia-final do Nacional de hóquei

Depois de terem perdido o primeiro embate frente aos encarnados, por 5-0, os campeões nacionais e europeus aproveitaram o fator casa e o apoio dos seus adeptos e impuseram-se ao Benfica com uma segunda parte eficaz em que apontaram quatro golos contra um do rival.



O jogo começou com uma escaramuça entre Rafa e Pablo Alvarez, depois de este ter chocado e derrubado Gonçalo Alves, a que se seguiu, pouco depois, um choque entre Carlo di Benedetto e o guarda-redes encarnado Pedro Henriques.



O FC Porto abriu o marcador aos quatro minutos. Nil Roca perdeu a bola numa transição defesa-ataque e, na sequência, Carlo di Benedetto bateu Pedro Henriques com um remate forte de meia distância.



Os campeões nacionais estiveram melhores e foram mais perigosos nos primeiros dez minutos, impondo um jogo baseado numa grande mobilidade dos seus jogadores e em trocas de bola sucessivas para tentar desposicionar a defesa benfiquista.



O Benfica começou depois a ser pouco mais afoito nas ações ofensivas e Carlos Nicolia rematou de longe aos 15 minutos, criando então a situação mais perigosa do Benfica até esse momento.



Seguiu-se a suspensão temporária por dois minutos de Gonçalo Alves. Em superioridade numérica, o Benfica, aos 19 minutos, empatou com um remate cruzado da esquerda de Lucas Ordoñez, quando Xavi Barroso tinha acabado de entrar, finda a suspensão.



Roberto di Benedetto concluiu um contra-ataque já perto do final da primeira parte com um remate fortíssimo e Xavi Malián negou-lhe o golo com uma grande defesa



O FC Porto pressionou e tentou desfazer o 1-1, mas o Benfica defendeu-se bem e conseguiu mesmo efetuar o último remate antes de as duas equipas recolherem às cabinas.



Segunda parte demolidora



A segunda parte abriu com o FC Porto intenso, pressionante e a dar muito trabalho à defesa e ao guarda-redes do Benfica, que esteve muito perto do golo num remate frontal e forte de Diogo Rafael.



O Benfica atingiu as dez faltas aos 34 minutos e o FC Porto beneficiou de um livre direto que Gonçalo Alves transformou no 2-1 para os locais.



O empate chegou aos 36 num contra-ataque em que Pablo Alvarez assistiu Diogo Rafael, tendo este batido Xavi Malián.



No minuto seguinte, Carlo di Benedetto recolocou os ‘dragões’ em vantagem com um remate da esquerda na conclusão de um movimento ofensivo que surpreendeu a defesa encarnada.



Tudo ficou mais complicado para o Benfica quando, aos 39 minutos, Diogo Rafael perdeu a bola para Carlo di Benedetto, que serviu Ezequiel Mena para este finalizar à boca da baliza e fazer o 4-2.



O mesmo Carlo di Benedetto recuperou a bola no meio-campo do Benfica aos 40 minutos, isolou-se e bateu novamente Pedro Henriques, pondo a nu algumas carências defensivas dos ‘encarnados’.



A partir daí, o FC Porto procurou e foi conseguindo gerir a posse da bola e o Benfica já não foi capaz de incomodar verdadeiramente o guarda-redes Xavi Malián e criar verdadeiros lances de golo para tentar dar a volta ao resultado.