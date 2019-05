Hóquei. Barreiros e Torra em dúvida na Oliveirense

Mário Aleixo - RTP Comentários 29 Mai, 2019, 07:30 / atualizado em 29 Mai, 2019, 07:30 | Hóquei

Os vice-campeões nacionais anunciaram o regresso dos dois hoquistas num comunicado publicado no sítio oficial na internet, no qual referiram ainda que “não é certo que joguem no próximo fim de semana”. Fonte do clube confirmou o mesmo à Lusa do emblema beirão “conta com os jogadores”, que farão parte da comitiva mesmo que não estejam “a 100%”.



O capitão Ricardo Barreiros recupera de uma lesão ao joelho direito, tendo disputado o seu último jogo a 10 de abril, enquanto o espanhol Marc Torra “passou por um momento difícil devido a uma complicação cardíaca e esteve três semanas ausente”, de acordo com a nota.



“Hoje é um dia feliz. Estava desejoso por poder voltar a patinar e a ajudar a equipa a ganhar jogos. Espero estar a 100% para a ‘final four’. Os meus companheiros são uma grande ajuda, os médicos foram excecionais e agora quero aproveitar o momento”, afirmou o melhor marcador da equipa, com 48 golos marcados.



A Oliveirense defronta o Riba D’Ave no sábado, às 12h00, na "final four" da Taça de Portugal, enquanto o campeão europeu Sporting disputa o acesso à final com o eterno rival Benfica, às 16h00.