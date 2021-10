Hóquei. FC Porto mantém invencibilidade ao vencer o Benfica

Em sete jogos, os portistas conseguiram apenas vitórias, enquanto o Benfica soma a quarta derrota, que coloca os encarnados a 12 pontos do líder.



Os "dragões" começaram melhor, estiveram a vencer por 3-0, mas, no segundo tempo, o Benfica conseguiu recuperar, fazendo gelar o Dragão Arena, que veria Carlo Di Benedetto ser o homem do encontro, ao marcar três dos quatro golos portistas.



Num arranque frenético, o FC Porto, apoiado por um pavilhão lotado e ao rubro, cedo mostrou que não estava disposto a deixar escapar a vitória: com alguns segundos de jogo, os portistas inauguraram o marcador por intermédio de Carlo Di Benedetto.



O francês não demorou muito a voltar a fazer estragos na baliza de Pedro Henriques e, aos quatro minutos, marcou o segundo para os ‘dragões’.



O Benfica, por outro lado, não estava a conseguir fazer frente à supremacia azul e branca, o que tornou muito penosos estes primeiros minutos para a equipa comandada por Nuno Resende.



Logo após o segundo golo, Diogo Rafael viu cartão azul e, na sequência disso mesmo, o FC Porto beneficiou de um livre direto, que Gonçalo Alves não desperdiçou.



No segundo tempo, o filme alterou-se por completo: o Benfica entrou melhor e, em dois minutos, colocou o FC Porto numa posição desconfortável. Através de dois livres diretos, Carlos Nicolia marcou para os encarnados, deixando a formação portista nervosa e com pouca capacidade de recuperação.



Depois de estar a perder por 3-0, o Benfica, com a diferença de um golo, cresceu ainda mais no rinque e controlou por completo o jogo.



Lucas Ordoñez, aos 34 minutos, empatou a partida e fez o Dragão Caixa gelar.



No entanto, Carlos Di Benedetto estava inspirado e deu a vitória (suada) ao FC Porto. Aos 38 minutos, o jogador dos "dragões" fez o quarto e último golo da partida.