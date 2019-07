Hóquei. Portugal e Espanha jogam final antecipada do mundial

Mário Aleixo - RTP Comentários 12 Jul, 2019, 08:49 / atualizado em 12 Jul, 2019, 09:06 | Hóquei

As duas seleções ibéricas defrontam-se na última meia-final da competição, a partir das 21h00, depois de três horas antes Argentina e França disputarem a outra meia-final.



À espera de portugueses e espanhóis estarão oito mil espetadores, maioritariamente adeptos de Espanha, no pavilhão de Palau Blaugrana, em Barcelona.



O jogo terá transmissão na RTP 1.



As duas representações nacionais chegam às meias-finais depois de Portugal ter vencido a Itália, no desempate por grandes penalidades (7-5), após um empate a quatro golos no tempo regulamentar.















No outro jogo dos “quartos” a Espanha goleou a Colômbia por 9-0.Argentina-Angola, 6-0 e Chile-França, 4-5.Esta noite um dos favoritos à conquista do título mundial ficará pelo caminho.O selecionador português, Renato Garrido, que não gostou do “cinco” das quinas frente à Itália já avisou para o perigo que representa o coletivo doe “nuestros hermanos”.A formação das quinas parte agora em busca do 16.º título mundial.