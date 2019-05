Hóquei. Sporting vence Benfica em jogo emocionante e está na final

Lusa Comentários 11 Mai, 2019, 21:04 / atualizado em 11 Mai, 2019, 21:07 | Hóquei

Pedro Gil inaugurou o marcador aos oito minutos, com Matias Platero (16) a ampliar a vantagem. No mesmo minuto, Diogo Rafael reduziu para os ‘encarnados', mas Platero (23) ‘bisou’ e colocou o Sporting novamente com vantagem de dois golos.



Na segunda parte, Henrique Magalhães (41) dilatou o marcador, mas o Benfica conseguiu uma recuperação notável, com golos de Diogo Rafael (42), Carlos Nicolia (44) e Lucas Ordoñez (47), mas não foi suficiente para impedir a vitória do Sporting, que chegou com um tento de Gonzalo Romero (49).



Na final, que se disputará domingo, às 18:00, no pavilhão João Rocha, em Lisboa, o Sporting defrontará o FC Porto, que já se tinha apurado após derrotar o FC Barcelona nas grandes penalidades, por 1-0 (1-1 no tempo regulamentar e prolongamento).



Num pavilhão praticamente lotado e com um ambiente ensurdecedor que se fez sentir durante todo o encontro, o Sporting entrou mais forte que o rival lisboeta, pautando o jogo com um ritmo intenso desde o apito inicial.



Os ‘leões' chegaram naturalmente à vantagem, por Pedro Gil, num remate de longe, depois de já ter ameaçado a baliza de Pedro Henriques.



A superioridade sportinguista fazia-se sentir e Matias Platero ampliou a vantagem, mas, no mesmo minuto, Diogo Rafael reduziu e impediu o conforto sportinguista na frente.



O argentino Platero voltou, porém, a repetir o feito e ‘bisou’, num remate rasteiro subtil que surpreendeu Pedro Henriques, após contra-ataque letal, e permitiu uma vantagem de dois golos ao Sporting antes do descanso.



Após um primeiro tempo de elevada intensidade e marcado por falhas defensivas que sentenciavam o conjunto ‘encarnado', o Benfica reentrou na arena a tentar reduzir, almejando a baliza de Ângelo Girão com perigo em diversas ocasiões, mas o guardião ‘leonino' mostrava-se intransponível.



Contudo, foi o Sporting que chegou novamente ao golo, desta feita por Henrique Magalhães, que deixou os ‘leões’ um resultado teoricamente confortável (4-1), a pouco menos de 10 minutos para o final da partida.



Mas, na prática, não foi isso que se verificou, e o Benfica conseguiu operar uma recuperação notável, iniciada por Diogo Rafael, que fez o segundo da conta pessoal através de um remate forte e colocado, com poucas hipóteses de defesa para Girão, à passagem do minuto 42.



Depois, Carlos Nicolia reduziu ainda mais a desvantagem da formação de Alejandro Dominguez, aos 44 minutos, com um remate potente, e devolveu a emoção ao encontro.



A três minutos do apito final, Lucas Ordoñez igualou mesmo o encontro e fez ‘explodir' o pavilhão João Rocha, com os adeptos a não desanimarem no apoio às equipas para os últimos instantes, nos quais o resultado poderia pender para qualquer lado.



No fim, foi a equipa da casa que acabou por sorrir, graças ao ‘tiro' decisivo de Gonzalo Romero, que só parou nas redes defendidas por Pedro Henriques, quando o jogo caminhava para o último minuto.



O Benfica ainda retirou o guarda-redes e pôs-se a jogar com mais um elemento no ataque, numa tentativa desesperada de alcançar o empate e levar o jogo a prolongamento, mas sem efeitos práticos, o que levou à festa verde e branca.