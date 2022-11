Hóquei/Mundial: Alemanha é a adversária de Portugal nos quartos de final

Com poucas horas de diferença, e após na quarta-feira ter fechado na primeira posição do Grupo B da Taça Intercontinental (II Divisão do Mundial) com uma goleada à Austrália (11-0), a Alemanha vai defrontar o campeão mundial em título, após derrotar Moçambique no ‘play-off’.



Nico Morovic e Lucas Karskov (2) marcaram os golos da seleção germânica, tendo Renato Castanheira e Bruno Pinto convertido os de Moçambique, quarto classificado do Grupo B, só com derrotas, que teve como vencedora a anfitriã Argentina.



A Alemanha assegurou a presença no 'play-off' de acesso aos quartos de final do Mundial ao vencer o Grupo B da II Divisão Mundial, com vitórias frente à Áustria (4-1), Andorra (4-2) e Austrália (11-0).



Os quartos de final do Mundial, a disputar entre esta noite e a madrugada de sexta-feira, em San Juan, terão os seguintes jogos: Espanha-França, Portugal-Alemanha, Angola-Itália e Argentina e Chile ou Colômbia (jogo que decorre esta tarde).