Itália vence França por 5-2 e sobe ao pódio do Europeu

Lusa Comentários 22 Jul, 2018, 18:07 | Hóquei

A formação de Massimo Marotti inaugurou o marcador no início da segunda parte, chegando depois a uma vantagem confortável de 4-0, com o primeiro e último golos de Domenico Illuzi. Pelo meio, Alessandro Verona e David Banini também marcaram.



Os gauleses responderam perto do final, com Roberto di Benedetto a marcar a cinco minutos do fim e ‘bisando’ no último minuto, enquanto Alessandro Verona voltou a marcar a um segundo da ‘buzina’, fazendo o 5-2 final.



No jogo de atribuição do quinto e sexto lugres, a Suíça venceu Andorra, numa partida muito equilibrada, que terminou com 5-3, num embate marcado pelos quatro tentos de Gael Jimenez.



Nas posições abaixo, a Alemanha goleou a Inglaterra, do treinador português Carlos Amaral por 12-6, e foi sétima, numa partida que chegou ao intervalo empatada a três.



Por seu lado, a Áustria, treinada por João Nuno Meireles, conquistou a ‘liguilha’ de últimos classificados, sendo nona, ao bater a Holanda por 5-4, graças a uma reviravolta nos últimos cinco minutos. Jonas Fassler assinou um ‘hat-trick’.



Os holandeses terminaram na penúltima posição da tabela, sendo que o último posto já estava decidido antes do jogo, pertencendo à Bélgica, dos portugueses Marco Miguéis, Nuno Rilhas e Sérgio Rita, que hoje folgou.