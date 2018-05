Liga Europeia de hóquei reedita rivalidade ibérica

Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Mai, 2018, 10:05 / atualizado em 10 Mai, 2018, 10:05 | Hóquei

Pela segunda vez nos últimos seis anos, o FC Porto é o anfitrião da "final four" da Liga Europeia, que, no atual formato, iniciado em 1996/97, os "dragões" nunca venceram (têm dois títulos da Taça dos Campeões), depois de oito presenças na final.



Em 2012/13, numa final 100% portuguesa, no Dragão Caixa, o FC Porto somou frente aos seus adeptos um dos seus desaires mais amargos no hóquei em patins, ao perder para o arquirrival Benfica, no prolongamento (6-5).



Presença assídua na "final four", a formação portista repetiu a presença na final na época seguinte, em 2013/14, em Barcelona, mas também falhou a conquista do título frente à equipa da casa, a mais vitoriosa da competição, com 21 troféus.



Na época de 2015/16, em nova final totalmente portuguesa, na Luz, o Benfica voltou a erguer o troféu com um triunfo frente à Oliveirense, por 5-3, e igualou o registo do FC Porto de dois títulos na prova (Liga Europeia/Taça dos Campeões).



O FC Barcelona é o principal carrasco do FC Porto nas finais da competição, uma vez que a equipa espanhola fez a festa por seis vezes em finais disputadas com os azuis e brancos (1984/85, 1996/97, 1999/2000, 2003/04, 2004/05 e 2013/14).



As restantes quatro finais perdidas pelos "dragões" aconteceram frente ao Benfica (2012/13), Follonica (2005/06) -- que valeu a Itália o único título em 52 edições da competição -- Igualada (1998/99) e Liceu da Corunha (1986/87).

Caminho de "dragões" e "leões"

O FC Porto chega à "final four" como vencedor do grupo B da fase regular, com cinco vitórias e um empate, e depois de eliminar nos quartos de final o Benfica, ao golear os encarnados no Dragão Caixa, por 9-2, recuperando de uma desvantagem de um golo na Luz (3-2).



O adversário do FC Porto o Sporting, que regressa às meias-finais, depois de ter conquistado um título na versão Taça dos Campeões Europeus, na época de 1976/77, frente aos espanhóis do CP Villanova, numa final disputada a duas mãos (6-0 e 6-3).



A formação leonina, vencedora do grupo D, com quatro vitórias, um empate e uma derrota, chegou à "final four" após eliminar a Oliveirense, finalista vencida das duas últimas edições (frente ao Reus, 4-1, e Benfica, 5-3), com um duplo triunfo pela margem mínima de 3-2.

Final ibérica assegurada

O vencedor do encontro entre as equipas portuguesas vai disputar a final, a realizar pelas 12h30 de domingo, com o ganhador da outra meia-final entre o FC Barcelona, e o Reus, detentor do troféu, que já ergueu por oito vezes.



O FC Barcelona, vencedor invicto do grupo C, chega à "final four" após eliminar nos "quartos" os italianos do Follonica (3-3 e 5-1), enquanto o Reus, primeiro do grupo A, com cinco vitórias e um empate, chega ao Porto depois de ultrapassar o Liceo (1-4 e 7-2).



A Espanha, com 45 títulos -- FC Barcelona (21), Reus (8), Igualada (seis), Liceo da Corunha (6), Voltregà (3) e Noia (1) -- é o país que mais vezes ergueu a Liga Europeia/Taça dos Campeões de hóquei em patins, que lhes fugiu apenas por sete vezes.



O troféu viajou seis vezes para Portugal -- FC Porto (2), Benfica (2), Sporting (1) e Óquei de Barcelos (1) -- e uma para Itália -- Follonica.