Luís Sénica aponta ao título Mundial

"Enquanto campeões da Europa, queremos ir à China lutar por esse sonho. Está numa boa altura. A partir do momento em que fomos campeões da Europa e este grupo dá indicadores da sua excelência, coesão e evolução, temos de olhar para cima e dizer que é lá que queremos estar", afirmou Luís Sénica.



O técnico falava aos jornalistas após a divulgação da lista de 13 pré-convocados da seleção nacional, que vai participar no Mundial, em Nanjing, na China, entre 27 de agosto e 09 de setembro.



"Dez destes jogadores vêm do Europeu e os outros estiveram em Montreux [no Torneio das Nações]. É um trabalho de continuidade, confiança e de rotinas de equipa, de gente que tem manifestado a sua competência nos últimos tempos", analisou Sénica, que antes da viagem para a China terá de abdicar de três atletas, reduzindo a lista final para 10.



Nos convocados estão incluídos Pedro Henriques (emprestado ao Reus), Diogo Rafael e João Rodrigues, jogadores que alinham no Benfica, que se encontra em litígio com a Federação de Patinagem de Portugal (FPP) e que poderá impedir a presença dos atletas na seleção.



"Não tenho informação nenhuma sobre esse assunto. A única certeza que tenho é que estes jogadores estão convocados e terão de se apresentar no dia e hora marcados. Esta é uma família que vai ultrapassar todos os seus problemas. Esses problemas nem sequer ficarão à porta do hotel. Ficarão logo no cruzamento da autoestrada, na Mealhada", vincou.



Por outro lado, o selecionador nacional considerou que o novo modelo competitivo do Mundial "reduz qualquer facilidade" e apontou Argentina, Portugal, Espanha e Itália como equipas candidatas à conquista do troféu, embora salientando:



"Este modelo competitivo será diferenciado do que temos apanhado. Haverá dois grupos, cada um com os cabeças de série Argentina e Espanha, e tudo o resto será sorteio. Isto reduz qualquer facilidade competitiva. A Argentina, campeã do mundo, Portugal, campeão da Europa, a Espanha e a Itália têm de estar em cima da balança. Mas outras seleções podem criar problemas, como a França, Alemanha e Chile. Não vamos ter facilidades."



A 43.ª edição do Campeonato do Mundo de hóquei em patins realiza-se entre 27 de agosto e 09 de agosto, na cidade chinesa de Nanjing.



Lista de pré-convocados:



- Guarda-redes: Ângelo Girão (Sporting), Nélson Filipe (FC Porto) e Pedro Henriques (Reus, Esp)



- Jogadores de pista: Gonçalo Alves, Hélder Nunes e Rafa (FC Porto), Diogo Rafael e João Rodrigues (Benfica), Ricardo Barreiros e João Souto (Oliveirense), Reinaldo Ventura e Luís Querido (Óquei de Barcelos) e Henrique Magalhães (HC Liceo, Esp)