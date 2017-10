Oliveirense conquista Taça Continental ao derrotar o Réus

Lusa 15 Out, 2017, 22:11 | Hóquei

Em Viareggio, Itália, a equipa portuguesa impôs-se na final com golos de João Souto (06 e 28), Jepi Selva (16), Pablo Cancela (23), Ricardo Barreiros (26) e Pedro Moreira (33 e 38) enquanto Albert Casanovas (13, 27 e 35) e Alex Rodríguez (32) marcaram para o Réus.



Na primeira vez em que a Taça Continental foi disputada por quatro equipas - os finalistas da Liga Europeia e os finalistas da Taça CERS - a equipa de Oliveira de Azeméis sucede ao Benfica no historial de vencedores.



A equipa comandada por Tó Neves, que havia eliminado na meia-final da 37.ª edição da prova os também portugueses do Óquei de Barcelos, nunca esteve em desvantagem e, desde o primeiro minuto, assumiu o comando sem dadr oportunidade à equipa espanhola de poder colocar-se na frente.



O marcador foi inaugurado logo aos seis minutos por intermédio de João Souto, mas o Réus conseguiu empatar sete minutos depois, através de Albert Casanovas, o marcador de serviço dos espanhóis.



No entanto, e até ao intervalo, a Oliveirense voltou a marcar por mais duas vezes, por Jepi Selva e Pablo Cancela, colocando-se numa posição confortável para a segunda parte.



No segundo tempo, manteve-se a supremacia da equipa portuguesa que, logo no primeiro minuto, voltou a marcar através do capitão Ricardo Barreiros.



João Souto e Pedro Moreira, este com dois golos, voltaram a marcar para a Oliveirense enquanto Albert Casanovas, com mais dois tentos, e Alex Rodriguez reduziram a desvantagem do Réus, não sendo, no entanto, o suficiente para dar a volta ao resultado.