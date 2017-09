Oliveirense e Reus `repetem` final da Liga Europeia de hóquei em patins

Lusa 23 Set, 2017, 14:00 | Hóquei

O sorteio realizado em Lisboa juntou o FC Porto, campeão nacional, o Follonica, o Vic e o La Vendeenne no Grupo B, enquanto o Benfica, semifinalista na época passada e campeão europeu em 2016, vai ter como adversários FC Barcelona, Forte dei Marmi e Montereux, no Grupo C.



Já o Sporting vai ter como adversários no Grupo D o Lodi, o Liceo da Corunha e o Quévert, numa competição que arranca a 4 de novembro, com as equipas portuguesas a jogarem todas em casa.



A Oliveirense estreia-se defrontando os alemães do Iserlohn, enquanto o FC Porto recebe os espanhóis do Vic. O Benfica começa frente aos suíços do Montreux e o Sporting mede forças com o Quévert.



Na Taça CERS, cujo sorteio dos 16 avos de final também foi hoje realizado, há cinco equipas portuguesas envolvidas, nomeadamente o Óquei de Barcelos, vencedor das duas últimas edições, que joga com o Uttingen, da Suíça.



O Valença enfrenta o Wolfurt, da Áustria, o Sporting Tomar defronta os franceses do Merignac, o Turquel ficou com os suíços do Genéve e o Juventude de Viana mede forças com o Dusseldorf Nord, da Alemanha.



As equipas lusas disputam a primeira mão em casa, em 04 de novembro, e visitam os seus adversários na segunda, do dia 25 do mesmo mês.



Na Liga Europeia feminina, o sorteio dos oitavos de final colocou o Plegamans no caminho do Benfica, que se desloca a Espanha na primeira mão, em 11 de novembro, enquanto o Stuart recebe o Bison Calenberg, da Alemanha. A segunda mão está agendada para 2 de dezembro.



Constituição dos grupos da Liga Europeia (4 de novembro de 2017 a 10 de março de 2018):



Grupo A

Reus (Esp)

OLIVEIRENSE (POR)

Viareggio (Ita)

Iserlohn (Ale)



Grupo B

FC PORTO (POR)

Follonica (Ita)

Vic (Esp)

La Vendeenne (Fra)



Grupo C

FC Barcelona (Esp)

BENFICA (POR)

Forte dei Marmi (Ita)

Montreux (Sui)



Grupo D

Lodi (Ita)

SPORTING (POR)

Liceo da Corunha (Esp)

Quevert (Fra)



16 avos de final de final de Taça CERS (4 e 25 de novembro)

Germania Herringen (Ale) - Valdagno (Ita)

RHC Uri (Sui) - Correggio (Ita)

Sarzana (Ita) - Igualada (Esp)

VALENÇA (Por) - Wolfurt (Aut)

SPORTING TOMAR (Por) - Merignac (Fra)

Diessbach (Sui) - Saint Omer (Fra)

Walsum (Ale) - Lérida (Esp)

Remscheid (Ale) - Voltregà (Esp)

ÓQUEI DE BARCELOS (POR) - Uttigen (Sui)

Noia (Esp) - Darmstadt (Ale)

Coutras (Fra) - Vendrell (Esp)

Nantes (Fra) - Breganze (Ita)

TURQUEL (POR) - Genéve (Sui)

JUVENTUDE VIANA (POR) - Dusseldorf Nord (Ale)

Soham (Ing) - Noisy Le Grand (Fra)

Herne Bay (Ing) - Dornbirn (Aut)



Oitavos de final da Liga Europeia feminina (11 de novembro e 2 de dezembro

Coutras (Fra) - Bigues i Riells (Esp)

Plegamans (Esp) - BENFICA (POR)

Uttigen (Sui) - Iserlohn (Ale)

STUART (POR) - Bison Calenberg (Ale)

Estrelas Molfetta (Ita) - Vordemwald (Sui)

Merignac (Fra) - Gijon (Esp)

Tus Dusseldorf (Ale) - Noisy Le Grand (Fra)

Voltregà (Esp), campeão em título, qualificado para os quartos de final