Oliveirense sofre em Itália primeira derrota na Liga Europeia de hóquei em patins

A equipa treinada por Renato Garrido, quarta classificada no último campeonato português, chegou igualada ao intervalo a um golo, mas, depois de nova igualdade a 2-2, sofreu o golo decisivo nos últimos cinco minutos da segunda parte.



No PalaForte, pavilhão em Forte Dei Marmi, o Follonica marcou primeiro por Marco Pagnini, aos 19 minutos, mas Ricardo Barreiros, de penálti, restabeleceu a igualdade, aos 21.



Na segunda parte, Ricardo Barreiros deu vantagem à equipa portuguesa, aos 27, mas David Gelmà, aos 37, e Dabid Banini, aos 47, deram a vitória à formação da casa.



O grupo A da Liga Europeia tem agora Oliveirense, Follonica e FC Barcelona com os mesmos três pontos, mas os catalães podem ainda hoje isolar-se na frente, na visita aos franceses do Dinan Quevert.



Na terceira jornada, em 01 de dezembro, a equipa lusa recebe o FC Barcelona, enquanto o Follonica visita o Quevert.