Óquei de Barcelos procura fazer o "bis" na Taça CERS

O Óquei de Barcelos viaja na sexta-feira para Itália, onde vai tentar reconquistar a Taça CERS de hóquei em patins, e, na bagagem, a equipa leva a esperança e força de vontade para que isso aconteça.



Os minhotos vão tentar somar ao seu palmarés a terceira taça, e a segunda consecutiva, depois de no ano passado terem vencido a final da Taça CERS num emotivo jogo com o Vilafranca (6-3), disputado em casa, perante um pavilhão completamente cheio.



Paulo Pereira, que há pouco mais de um mês assumiu o comando técnico da equipa de Barcelos, substituindo Paulo Freitas que foi para o Sporting, revelou que está "esperançado na conquista do título", admitindo que a equipa vai fazer de tudo para que isso seja uma realidade.



Luís Querido, capitão da formação barcelense, garantiu que "as expetativas do grupo estão ao mesmo nível do ano anterior", em que conquistaram o troféu, ainda assim, mostrou-se consciente das dificuldades que vão encontrar já nas meias-finais, frente ao Sarzana, de Itália.



"Todo o grupo é forte. É uma equipa com muita experiência. Sabemos que vamos encontrar uma equipa bastante difícil, mas também sabemos que está ao alcance do melhor Óquei de Barcelos", garantiu.



O Óquei de Barcelos conquistou por duas vezes a Taça CERS - em 1995 e em 2016 - e viaja na sexta-feira para Itália, onde vai defrontar a "final four" da prova.



Nas meias-finais, que se realizam no sábado, a equipa portuguesa defronta os italianos do Sarzana, enquanto no outro jogo os anfitriães do Viareggio jogam com os espanhóis do Caldes.