Paulo Almeida explica o que é ser campeão do mundo

15 Jul, 2019 | Hóquei

O ex-atleta confessou que se emocionou a pensar no que sentiu há 16 anos quando foi campeão do Mundo: “Pensamos em tudo, na família…sei o que os jogadores sentiram…a alegria…não se consegue descrever a satisfação de ser campeão do mundo”.



Sobre a conquista do campeonato do mundo, este domingo, em Espanha, depois da vitória por 2-1 na final, frente à Argentina, o antigo hoquista considerou a conquista “merecida pelo que a seleção fez desde o primeiro dia, à exceção do jogo menos conseguido com a Itália, e foi com todo o mérito que se sagraram campeões mundiais”.





O facto da vitória ter sido alcançada de penálti não retira qualquer mérito à conquista e a propósito, em declarações ao jornalista João Gomes Dias, Paulo Almeida recordou: “Em 1993 também fomos campeões do mundo, em Itália, com um penálti de Filipe Santos. Nessa altura não ganhávamos fora há 32 anos”.









O treinador endereçou os parabéns a todos e fez questão de lembrar que “a vitória não foi só dos jogadores e equipa técnica, porque há muita gente a trabalhar na retaguarda para que estas vitórias aconteçam”.As últimas palavras de Paulo Almeida foram para António Livramento, retratado na braçadeira de capitão de João Rodrigues: “Sou suspeito para falar de Livramento o melhor jogador do mundo de todos os tempos. Foi meu selecionador, meu treinador de clube”, um símbolo do hóquei em patins mundial.