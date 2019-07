Portugal conquista bronze no Mundial de hóquei sub-19

Mário Aleixo - RTP Comentários 06 Jul, 2019, 09:19 / atualizado em 06 Jul, 2019, 09:19 | Hóquei

A seleção Sub-19 de Portugal conquistou a medalha de bronze no Campeonato do Mundo da categoria | Catarina Maria-FPP

No encontro que serviu para definir o terceiro e quarto lugares, os transalpinos ainda se adiantaram, por Matteo Galimberti, mas Portugal deu a volta ao marcador no decorrer do primeiro tempo, através de Gustavo Pato e Diogo Barata.



Na etapa complementar, Diogo Abreu e João Pereira dilataram os números do triunfo, que permitiu à equipa das quinas assegurar o último lugar do pódio, depois do desaire diante da Espanha, nas meias-finais.



O Campeonato do Mundo de sub-19 foi conquistado pela Espanha, que na final venceu por 3-2 a Argentina.





Os sul-americanos chegaram ao intervalo a vencer, por 2-0, com golos de Bruno Alonso e Fabricio Torres, mas os espanhóis operaram a reviravolta no segundo tempo, com dois tentos de Roc Pujadas e um de Aleix Marimon.