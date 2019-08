Portugal favorito a vencer europeu de hóquei em patins sub-17 que organiza

Lusa Comentários 26 Ago, 2019, 20:26 | Hóquei

Além de Portugal, participam no evento as seleções de Alemanha, Andorra, Espanha, França, Inglaterra, Israel, Itália e Suíça.



Entre os adversários de Portugal na corrida ao título, estão Espanha, Itália e França.



A seleção portuguesa estreia-se na prova no dia 01 de setembro frente à Alemanha, defrontando a Suíça no dia seguinte (02) e a França no dia 03.



A cidade de Torres Vedras foi escolhida por ser “um dos pontos principais do hóquei em patins” em Portugal e pela tradição da modalidade na zona de Lisboa, explicou o presidente da Associação de Patinagem de Lisboa, João Pires.