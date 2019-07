Portugal goleia EUA por 32-1 no Mundial de sub-19 de hóquei

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Jul, 2019, 08:22 / atualizado em 01 Jul, 2019, 08:22 | Hóquei

Para a história do jogo, que ao intervalo registava já um desequilibrado 14-1, ficam os golos marcados por Miguel Fortunato (9), Diogo Abreu (7), Gustavo Pato (6), Lucas Santos (4), José Miguel Gonçalves (4), Afonso Severino (1) e João Pedro Pereira (1).



A seleção dos Estados Unidos, que no sábado perdeu com a Colômbia por 20-1, marcou o tento de honra por Adam Armbruster, que fez então o 11-1.



Portugal, que é a única seleção só com vitórias na prova, lidera o grupo A com seis pontos, seguida da Colômbia – adversária na segunda-feira, na derradeira jornada da fase preliminar – e da Itália, com três, e dos Estados Unidos, ainda em branco.



No outro jogo do grupo A, a Itália venceu a Colômbia por 5-2.



As seleções do Chile e da Argentina que empataram 6-6 ocupam as duas primeiras posições do grupo B, com quatro pontos, seguidas da Espanha, com três, e da Suíça, com zero.





A derradeira jornada da fase preliminar, que irá ditar os duelos dos quartos de final (a realizar cruzados entre os dois grupos), tem os jogos Colômbia-Portugal e EUA-Itália, no A, e Suíça-Argentina e Chile-Espanha, no B.