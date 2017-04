Portugal goleou o Chile no Torneio de Montreux

Mário Aleixo - RTP 13 Abr, 2017, 07:41 / atualizado em 13 Abr, 2017, 09:46 | Hóquei

Portugal estreou-se a vencer na Taça das Nações de hóquei em patins, em Montreux, Suíça, com uma goleada de 9-1 frente ao Chile, em encontro do Grupo A.



A equipa nacional mostrou que queria resolver cedo o encontro de forma a evitar um jogo renhido como tinham sido os de abertura do evento, com a França e a Argentina a vencerem respetivamente Itália e Montreux pelo mesmo resultado (3-4) na ronda inaugural do grupo B.



Também em jogo do Grupo A, a Espanha venceu Angola, por 4-1.



Aos 14 minutos de jogo, Portugal já vencia por 6-0, permitindo a Luís Sénica uma gestão do plantel já com vista aos próximos jogos.



Os golos do "cinco" das quinas foram apontados por: Gonçalo Alves, João Rodrigues e João Souto, dois cada, Rafa, Hélder Nunes e Luís Querido.



Portugal volta a jogar esta quinta-feira, desta feita com Angola, numa partida que começa as 21h00 (em Portugal Continental).