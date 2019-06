Seleção de hóquei goleia antes do mundial

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Jun, 2019, 08:22 / atualizado em 28 Jun, 2019, 08:22 | Hóquei

Os golos da equipa das quinas foram apontados por João Rodrigues (2), Hélder Nunes, "Rafa" Costa, Gonçalo Alves, Miguel Vieira e Jorge Silva, um cada.







Ao intervalo o "cinco" nacional já vencia por 4-1.







As seleções portuguesas de hóquei em patins que vão competir nos World Roller Games de Barcelona estagiaram ao longo do mês nos pavilhões do Luso e Mealhada, distrito de Aveiro.

Os primeiros a entrar em competição em Barcelona serão os sub-19, que hoje mesmo viajaram para Espanha e iniciam o torneio sábado, contra Itália. As seleções principais masculina e feminina irão mais tarde, já que os seus campeonatos decorrem entre 06 e 14 do próximo mês.







A seleção senior masculina, antes da partida para Barcelona a 4 de julho, defronta Angola no dia 2 de julho.





Portugal estreia-se no Campeonato do Mundo no dia 7 frente à Colômbia, orientada pelo português André Torres, seguindo-se os embates no Grupo B com Argentina (8 de julho) e Chile dia 9.





A fase a eliminar arranca a 11 de julho com os quartos-de-final da competição, e a final a que a seleção de Renato garrido aponta está agendada para o dia 14.