Só Colômbia separa Portugal de vitória no grupo e das `meias` do Mundial de hóquei em patins de sub-19

Nos dois jogos que se realizaram, a Espanha goleou os Estados Unidos por 18-0, enquanto a Colômbia venceu a Grã-Bretanha, por 5-3.



Nos três primeiros jogos, a seleção lusa somou duas vitórias sobre os Estados Unidos (23-0) e a Grã Bretanha (11-0) e um empate (3-3), com a Espanha.



O grupo A é liderado pela Espanha, com 10 pontos (4 jogos), seguida de Portugal, com sete (3), da Colômbia, com seis (3), da Grã-Bretanha, com zero (3) e dos Estados Unidos, com zero (3), sendo que os dois primeiros classificados se apuram para as meias-finais.



A ‘seleção das quinas’ defronta na quinta-feira a Colômbia, na última jornada, que também contempla a partida entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, e em caso de vitória ascenderá ao primeiro lugar.