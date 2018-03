Sporting melhor que Oliveirense na Liga Europa

Lusa Comentários 24 Mar, 2018, 19:59 / atualizado em 24 Mar, 2018, 20:13 | Hóquei

A Oliveirense adiantou-se no marcador nos minutos iniciais, por intermédio de Bargallo, aos três minutos, que acabaria por 'bisar' (14), com a equipa 'leonina' a reduzir a desvantagem antes do intervalo, com o golo de Ricardo Oliveira (17).



No segundo tempo, o Sporting fez a 'cambalhota' no marcador, primeiro com o golo do empate de Pedro Gil (41) e depois por Ferran Font (44).



As equipas imprimiram um ritmo elevado e algo físico desde o início da partida, com um cartão azul mostrado logo aos três minutos, a Toni Perez, originando um livre direto que Pablo Cancela não conseguiu concretizar.



Ainda assim, com vantagem numérica, Bargallo aproveitou um ressalto dentro de área, levantou a bola no ar e atirou a meia altura, sem hipóteses para Ângelo Girão.



Dez minutos depois, a história repetiu-se, Girão voltou a defender um livre direto de Pablo Cancela, mas, novamente com vantagem numérica, Bargallo apareceu mais uma vez dentro de área e 'fuzilou' o 'guardião' do Sporting.



O Sporting respondeu quase de imediato através de um contra-ataque conduzido por Ferran Font, passou para Henrique Magalhães que, de primeira, fez um passe a atravessar a área para Ricardo Oliveira encostar.



Na segunda parte o ritmo baixou, o que ia servindo aos interessa da equipa da casa, sendo que os 'leões' viram um golo ser anulado, aos 30 minutos.



No entanto, o empate acabaria por surgir numa jogada individual de Pedro Gil, que andou em círculos à procura de espaço e, assim que o encontrou, lançou uma 'bomba' à baliza de Puigbi, que não teve hipótese de defesa.



Pouco depois, Ferran Font consumou a reviravolta, ao aparecer sozinho na cara de Puigbi, descaído do lado direito, e a rematar colocado.



A segunda mão dos quartos de final vai ser disputada no dia 07 de abril, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.







Jogo realizado no Pavilhão Dr. Salvador Machado, em Oliveira de Azeméis.



Oliveirense -- Sporting: 2-3.



Ao intervalo: 2-1.







Marcadores:



1-0, Jordi Bargallo, aos 05 minutos.



2-0, Jordi Bargallo, 14.



2-1, Ricardo Oliveira, 17.



2-2, Pedro Gil, 41.



2-3, Ferran Font, 44.







Sob a arbitragem da dupla italiana Franco Ferrari e Matteo Galoppi, as equipas alinharam:



- Oliveirense: Xavier Puigbi, Pedro Moreira, Jordi Bargallo, João Souto e Ricardo Barreiros. Jogaram ainda: Nuno Araújo, Pablo Cancela e Jordi Burgaya.



Treinador: Tó Neves.



- Sporting: Ângelo Girão, Pedro Gil, João Pinto, Matías Platero e Toni Pérez. Jogaram ainda: Ferran Font, Ricardo Oliveira, Vítor Hugo e Henrique Magalhães.



Treinador: Paulo Freitas.







Assistência: cerca de 2.000 espetadores.



Ação disciplinar: cartão azul para Toni Perez (03) e Matias Platero (13).