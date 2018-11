Sporting soma segundo triunfo na Liga Europeia de hóquei em patins

Lusa Comentários 17 Nov, 2018, 20:01 / atualizado em 17 Nov, 2018, 20:01 | Hóquei

Na Alemanha, o Sporting chegou ao intervalo a vencer por 4-0, na sequência dos golos de Matias Platero, Gonzalo Romero e de um ‘bis’ de Toni Pérez. No segundo tempo, Ricardo Oliveira ‘Caio’ fechou a contagem.



Os campeões portugueses, que na primeira jornada se impuseram em Lisboa aos italianos do Forte dei Marmi (2-1), podem ainda hoje ser igualados na liderança pelos espanhóis do Liceo, que visitam a equipa transalpina.



Na próxima jornada, agendada para 01 de dezembro, os ‘leões’ recebem o Liceo, num encontro no qual poderá estar em jogo da liderança do grupo.