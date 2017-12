Stuart Massamá está nos quartos de final da Liga Europeia de Hóquei em Patins

02 Dez, 2017, 19:18 | Hóquei

Depois de ter vencido a primeira mão em casa por 10-1, a equipa de Massamá, vice-campeã portuguesa, voltou na Alemanha a mostrar a sua superioridade, com 'duas mãos' de golos.



Ainda hoje, o Benfica, campeão europeu em 2015, tenta, na Luz, superar a desvantagem trazida do jogo da primeira mão da ronda preliminar, no qual perdeu com as espanholas do Plegamans, por 1-0.