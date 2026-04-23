"ICE crying"

Fotografia de uma família migrante em lágrimas, separada pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), ganhou o primeiro prémio no concurso World Press Photo de 2026, anunciou o júri esta quinta-feira. A imagem, captada pela fotógrafa norte-americana Carol Guzy, da agência de notícias ZUMA e do iWitness Institute para o Miami Herald, mostra o momento em que Luís, um migrante equatoriano, foi detido e separado da sua mulher, Cocha, e das filhas, após uma audiência num tribunal de imigração em Nova Iorque, a 26 de agosto de 2025.