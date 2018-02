Um visitante fotografa o seu reflexo no interior do edifício mais preto do mundo em PyeongChang, na Coreia do Sul. O pavilhão foi projetado pelo arquiteto Asif Khan para os Jogos Olímpicos de Inverno. É revestido com Vantablack VBx2, o pigmento mais preto alguma vez inventado, que absorve 99% da luz que incide na superfície.