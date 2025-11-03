Notícias
Imagem do dia
Cultura
Revisitar Zeca Afonso
Cultura
Revisitar Zeca Afonso
O Teatro Experimental do Porto evoca, em palco, os concertos de José Afonso nos Coliseus, realizados em 1983. É um espetáculo multidisciplinar que procura extrair energia do legado do músico, diante do atual contexto de ameaças à democracia.
Revisitar Zeca Afonso
Cultura
"Me muero por bailar"
Cultura
Fervor argentino
Desporto
Fogo que não cessa
Mundo
