Notícias
Desporto
Televisão
Rádio
RTP Play
RTP Palco
Zigzag Play
RTP Ensina
RTP Arquivos
País
Mundo
Política
Economia
Cultura
Vídeos
Áudios
|
RTP
Desporto
ÁREAS
Notícias
Desporto
Açores
Madeira
SECÇÕES
País
Mundo
Política
Economia
Cultura
Vídeos
Áudios
Imagem do dia
Galerias
Infografias
ESPECIAIS
Guerra no Médio Oriente
Guerra na Ucrânia
RTP Europa
EM DIRETO
RTP3
Antena1
NEWSLETTERS
O Essencial
Instale a app RTP Notícias
SIGA-NOS
Facebook
X
RSS
Política de privacidade
Política de cookies
Termos e condições
Contactos
© RTP, Rádio e Televisão de Portugal 2025
Imagem do dia
Mundo
|
Guerra na Ucrânia
Breu
Sergey Dolzhenko - EPA
Sergey Dolzhenko - EPA
Mundo
|
Guerra na Ucrânia
Breu
Sergey Dolzhenko - EPA
Uma nova vaga de bombardeamentos russos, com recurso a drones e mísseis, atingiu infraestruturas energéticas críticas na Ucrânia. Várias cidades ficaram às escuras, entre as quais a capital, Kiev.
Mais Imagens do dia
Breu
Mundo
93 anos da Força Aérea da Índia
Mundo
Dois anos de morte
Mundo
Membros da flotilha em Lisboa
Mundo
mais imagens do dia