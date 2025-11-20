Notícias
Desporto
Televisão
Rádio
RTP Play
RTP Palco
Zigzag Play
RTP Ensina
RTP Arquivos
País
Mundo
Política
Economia
Cultura
Vídeos
Áudios
|
RTP
Desporto
ÁREAS
Notícias
Desporto
Açores
Madeira
SECÇÕES
País
Mundo
Política
Economia
Cultura
Vídeos
Áudios
Imagem do dia
Galerias
Infografias
ESPECIAIS
Guerra no Médio Oriente
Guerra na Ucrânia
RTP Europa
EM DIRETO
RTP Notícias
Antena1
NEWSLETTERS
O Essencial
Instale a app RTP Notícias
SIGA-NOS
Facebook
X
RSS
Política de privacidade
Política de cookies
Termos e condições
Contactos
© RTP, Rádio e Televisão de Portugal 2025
Imagem do dia
Mundo
|
Guerra na Ucrânia
Mais civis ucranianos atingidos
Thomas Peter - Reuters
Thomas Peter - Reuters
Mundo
|
Guerra na Ucrânia
Mais civis ucranianos atingidos
Thomas Peter - Reuters
Uma psicóloga consola um residente ucraniano em frente ao prédio de apartamentos onde morava, agora destruído por um míssil russo. Foi mais um ataque da Rússia à Ucrânia, em Ternopil, que fez pelo menos 26 mortos.
Mais Imagens do dia
Mais civis ucranianos atingidos
Mundo
"Se o ar é grátis"...
Mundo
Pokhara
Mundo
Voar sobre areia
Desporto
mais imagens do dia