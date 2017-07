Adeus da Europa

A União Europeia despediu-se este sábado oficialmente do chanceler alemão Helmut Kohl, falecido dia 16 de junho aos 87 anos. A homenagem decorreu no Parlamento Europeu em Estrasburgo, França, na presença do Presidente do Conselho Europeu, Donal Tusk, do Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, do Presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, e de numerosos convidados, incluindo os ex-soberanos de Espanha, o rei Juan Carlos e a rainha Sofia, o ex-primeiro ministro de Espanha, Felipe Gonzalez, o ex-Presidente dos EUA, Bill Clinton, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.