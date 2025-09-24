Notícias
Última Hora
Avião com ministra espanhola da Defesa a bordo sofre perturbações de GPS sobre enclave russo
Imagem do dia
Mundo
Colapso
Rungroj Yongrit - EPA
Rungroj Yongrit - EPA
Mundo
Colapso
Rungroj Yongrit - EPA
O piso de uma das maiores artérias da capital tailandesa, Banguecoque, colapsou. O que resta é um buraco com uma profundidade de 50 metros e uma largura de 30.
