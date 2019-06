"Contra medidas" de extradição

Manifestantes protegem-se com papel de celofane, contra o gás lacrimogéneo, lançado pela polícia, durante uma manifestação contra um projeto de extradição fora do Conselho Legislativo em Hong Kong, China. Protestos que decorrem no dia em que está agendada uma segunda leitura desde projeto, e que enfrenta uma forte oposição por parte dos pan-democratas, do setor empresarial e da comunidade internacional, que permitiria a transferência de fugitivos para jurisdições com as quais Hong Kong não tem um tratado, incluindo a China. Os críticos do projeto de lei manifestaram preocupação com julgamentos injustos e com a falta de proteção dos direitos humanos neste país.