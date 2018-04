Facebook no centro da polémica

O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg foi ontem ouvido comissão de Justiça do Senado sobre o escândalo que envolve a obtenção de dados de utilizadores da rede social pela consultora Cambridge Analytica. O fundador do Facebook assumiu a responsabilidade e admitiu que estavam previstas medidas para evitar que as ferramentas fossem mal utilizadas. Esta quarta-feira, vai responder às perguntas da comissão de Comércio e de Energia da Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso).