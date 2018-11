Fuga da "prisão" do quotidiano

A maioria das pessoas pensa na prisão como um lugar de onde se quer fugir. Para os sul coreanos que precisam de uma pausa do cansativo quotidiano, a fuga é ir um dia ou dois para uma falsa prisão. Desde 2013, as instalações "Prison Inside Me" (prisão dentro de mim), já receberam mais de dois mil "prisioneiros". Muitos são trabalhadores de escritório e estudantes que procuram descanso do trabalho exigente e do stress dos estudos. A prisão tem regras rigorosas. Não é permitido conversar com os outros presos, não é permitido telemóveis nem relógios. Os clientes recebem um uniforme prisional azul, um tapete de yoga, um conjunto de chá, uma caneta e um caderno. Dormem no chão e cada cela tem uma pequena casa de banho, mas sem espelhos. Os sul coreanos trabalharam um média 2.024 horas em 2017, a terceira média mais elevada, num estudo em 36 países membros da OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. Apenas México e Costa Rica registam médias mais elevadas.