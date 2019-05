As Filipinas vão a partir de hoje devolver ao Canadá 69 contentores com lixo, dos 100 que foram enviados pelos canadianos há seis anos. Se o lixo for recusado pelo país de origem, o mesmo será descarregado dentro de suas águas territoriais. A devolução do lixo provocou um conflito diplomático entre as duas nações e acendeu o debate sobre a exportação de lixo não reciclável para países em desenvolvimento.