Ativistas usando máscaras da chanceler alemã Angela Merkel, do presidente francês Emmanuel Macron, da primeira-ministra britânica Theresa May e do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez posam perante os fotógrafos numa obra de arte que lembra o trono de ferro da série "Game of Thrones". Um trono feito de metralhadoras como forma de protesto contra exportação de armas. A manifestação decorreu em frente ao Portão de Brandemburgo, em Berlim.