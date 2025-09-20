Notícias
Desporto
Televisão
Rádio
RTP Play
RTP Palco
Zigzag Play
RTP Ensina
RTP Arquivos
Notícias
País
Mundo
Política
Economia
Cultura
Vídeos
Áudios
|
RTP
Desporto
ÁREAS
Notícias
Desporto
Açores
Madeira
SECÇÕES
País
Mundo
Política
Economia
Cultura
Vídeos
Áudios
Imagem do dia
Galerias
Infografias
ESPECIAIS
Guerra no Médio Oriente
Guerra na Ucrânia
RTP Europa
EM DIRETO
RTP3
Antena1
NEWSLETTERS
O Essencial
Instale a app RTP Notícias
SIGA-NOS
Facebook
X
RSS
Política de privacidade
Política de cookies
Termos e condições
Contactos
© RTP, Rádio e Televisão de Portugal 2025
Imagem do dia
Quer partilhar este artigo?
cancelar
Mundo
Quer partilhar este artigo?
cancelar
Incêndio ideológico
Josh Walet - EPA
Josh Walet - EPA
Mundo
Incêndio ideológico
Josh Walet - EPA
Um carro da polícia é consumido pelo fogo durante um protesto contra a política de asilo em Haia, nos Países Baixos. O instigador, conhecido nos meios digitais como Els Rechts, é mais uma voz europeia contra a imigração.
Mais Imagens do dia
Incêndio ideológico
Mundo
Pedro Pichardo de ouro
Desporto
Torre Mushtaha atingida por Israel
Mundo
Operação israelita "significativa" na Cidade de Gaza
Mundo
mais imagens do dia