Está a decorrer o julgamento do atleta Pavel Mamaev em Moscovo. O médio do Krasnodar juntamente com o avançado do Zenit, Alexander Kokorin, foram acusados de agredirem dois altos funcionários do Ministério do Comércio e Indústria num café, num vídeo que foi colocado nas redes sociais. Mamaev e Kokorin vão ficar detidos pelo menos até ao dia 8 de dezembro e sujeitam-se a um pena até sete anos de prisão por agressão e vandalismo.