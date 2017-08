"O sítio das coisas selvagens"

Este cenário quase poderia ter saído do livro "Where the Wild Things Are" de Maurice Sendak . Trata-se de participantes vestidos de animais durante o festival "The Burning Man" em Black Rock Desert no estado norte-americano de Nevada. "The Burning Man" é um festival de música e artes performativas que decorre anualmente desde 1986. Este ano recebeu cerca de 70.000 pessoas de todo o mundo para participar na experiência. O evento está a decorrer desde 27 de agosto e terminará no dia 4 de setembro.