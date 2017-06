São já 66 as mortes confirmadas nos confrontos entre manifestantes e forças policiais na Venezuela. Esta quinta-feira, registou-se mais uma vitima, um jovem de 17 anos que terá levado com uma granada de gás lacrimogénio no corpo, provocando-lhe a morte imediata. As manifestações de repúdio chegam de todo o lado, sendo as mais dolorosas no local onde tudo ocorreu.