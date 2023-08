Erdogan confiante que Putin irá à Turquia ainda em agosto

"Ainda não há uma data precisa, mas o meu ministro dos Negócios Estrangeiros e o chefe dos serviços secretos estão em conversações", disse Recep Tayyip Erdogan, em declarações aos jornalistas após as orações de sexta-feira (dia sagrado para os muçulmanos) numa mesquita em Istambul.

"Penso que a visita terá lugar em agosto", acrescentou.

A par das Nações Unidas, a Turquia foi um dos mediadores da Iniciativa do Mar Negro, acordo firmado em Istambul no verão de 2022 que permitiu a exportação de cereais por esta via marítima a partir de portos ucranianos. O acordo foi suspenso em meados de julho passado, após a saída unilateral de Moscovo.

A Rússia suspendeu o acordo após meses de críticas ao texto acordado, argumentando que os seus envios de produtos agrícolas e de fertilizantes estavam bloqueados pelas sanções ocidentais, impostas na sequência da invasão do território ucraniano em fevereiro de 2022.

Nas mesmas declarações, Erdogan afirmou concordar com Moscovo sobre a necessidade de abastecer os países africanos menos desenvolvidos.

"Vamos transformar os cereais do Mar Negro em farinha e enviá-la para os países africanos pobres e menos desenvolvidos", anunciou, sem dar mais pormenores.

Erdogan tem sido um interlocutor frequente junto de Vladimir Putin, que se encontra quase totalmente isolado a nível internacional desde o conflito em curso na Ucrânia.

Na passada quarta-feira, durante uma conversa telefónica com o líder russo, Erdogan pediu a Putin para que evite uma "escalada" no conflito com a Ucrânia, após o bombardeamento de instalações portuárias ucranianas.

Na mesma conversa, e segundo uma nota da Presidência turca, Erdogan sublinhou "a importância da Iniciativa do Mar Negro", considerando que este acordo é "uma ponte para a paz".

Apesar destes contactos entre Ancara e Moscovo, a relação entre os dois líderes deteriorou-se após a visita do chefe de Estado ucraniano a Istambul, em julho, quando Erdogan defendeu a entrada de Kiev na NATO e, sobretudo, após Volodymyr Zelensky ter saído do território turco acompanhado por cinco comandantes do batalhão ucraniano Azov.

Os cinco comandantes em questão estiveram envolvidos numa troca de prisioneiros entre Kiev e Moscovo, na qual Erdogan assumiu um papel de fiador, na condição dos militares permanecerem na Turquia até ao fim do conflito.

O Kremlin (Presidência russa) denunciou este gesto de Ancara, considerando que foi uma "violação direta" do acordo.