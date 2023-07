JMJ. Aeroporto de Lisboa reforça equipas, NAV admite desviar voos

Num trabalho em conjunto com parceiros e entidades, incluindo o Comité Organizador Local (COL) da JMJ, foram adotadas "medidas de segurança em coordenação com as forças de segurança e medidas operacionais em colaboração com as companhias aéreas e handling".As equipas do aeroporto e também no apoio ao passageiro foram reforçadas, enquanto que,A ANA Aeroportos de Portugal refere que foi desenvolvida sinalização de encaminhamento nos fluxos de controlo de fronteira. Foram ainda criados postos adicionais de apoio de informação ao passageiro no terminal.Há um"Para além dos passageiros relacionados com o evento JMJ, a ANA continuará a trabalhar com os seus parceiros para assegurar o bom funcionamento do aeroporto e garantir o bem-estar e conforto de todos os passageiros", destacou ainda a empresa responsável pela gestão de aeroportos em Portugal.São esperadas na capital mais de um milhão de pessoas.

Voos podem ser desviados

Já a NAV Portugal (Navegação Aérea de Portugal) preparou um plano especial para a JMJ eSegundo a NAV, esse plano foi coordenado com todas autoridades civis e militares que têm competências neste setor de atividade.A entidade, que controla o tráfego aéreo em Portugal, referiu também que durante a semana da JMJdevido à existência de zonas de exclusão aérea para proteção do voo do papa Francisco, que visita Portugal entre 2 e 6 de agosto.O papa, primeiro a inscrever-se na JMJ, chega a Lisboa no dia 2 de agosto, tendo prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no dia 5 para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.Considerado, a jornada nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso de um encontro com jovens em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.

c/ Lusa