JMJ Família Condado acolhe jovens peregrinos

São milhares as famílias de acolhimento já inscritas nas Dioceses de Lisboa, Setúbal e Santarém. Abrem as portas das suas casas aos jovens peregrinos que , durante a Jornada Mundial da Juventude, irão conviver com uma família portuguesa. A organização da JMJ diz que não é preciso falar o idioma de quem vão receber, mas ajuda. A ideia é, com esta atitude solidária, oferecer conforto, descanso e um bom pequeno almoço. Tudo isto está preparado em casa da família Condado, em Lisboa.