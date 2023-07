JMJ. População prestes a sentir "constrangimentos consideráveis" na mobilidade, avisa Segurança Interna

"Entre hoje e amanhã, e que poderá provocar alguns constrangimentos consideráveis no funcionamento habitual da vida quotidiana dos residentes, nomeadamente na mobilidade e acesso a serviços", disse Paulo Vizeu Pinheiro, em conferência de imprensa.O secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI) avançou que as forças e serviços de segurança iniciaram esta segunda-feira uma nova fase da operação de policiamento e segurança à Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer em Lisboa de terça-feira a domingo.Este responsável frisou que se trata da, sendo a JMJ "um evento sem precedentes" no país, que envolve não só a chegada e o trânsito de "uma enorme massa de peregrinos", como também a visita do papa Francisco.

Segundo Paulo Vizeu Pinheiro, esta operação "exige um dispositivo de segurança considerável e de inédita dimensão, com uma abrangência que se vai sentir a nível nacional".

O secretário-geral do SSI indicou que termina hoje a primeira fase da operação de segurança que "trouxe milhares de peregrinos para participarem em eventos espalhados por todo o território nacional sem que se fizessem sentir impactos negativos na segurança".

Paulo Vizeu Pinheiro fez um balanço "claramente positivo" da primeira semana de controlo das fronteiras terrestres, aéreas e marítimas, destacando a forma inteligência como as forças de segurança envolvidas estão a fazer este controlo das entradas em Portugal.

Mais de 300 pontos de revista no Marquês



Na conferência de imprensa, o comandante do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP realçou

Segundo Paulo Pereira, foram deslocados para Lisboa cerca de 2.000 polícias dos vários comandos da PSP do país para reforçar o Cometlis, a que juntam aos cerca de 7.000 elementos que fazem parte do Cometlis.





"Teremos na área do Marquês de Pombal cerca de 343 pontos de revista em 12 portas. Poderemos em todos estes locais de entrada fazer uma revista e um controlo das pessoas que estão inscritas", explicou o responsável.



A PSP tem ainda envolvidos os elementos da Unidade Especial de Polícia (UEP) nesta operação, designadamente os polícias que fazem parte do Corpo de Segurança Pessoal, que vão fazer a segurança do papa Francisco.A JMJ, considerado o maior evento da Igreja Católica que vai contar com a presença do Papa,

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.





c/ Lusa