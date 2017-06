COI aprova recomendação para dupla votação sobre Jogos Olímpicos de 2024 e 2028

Lusa 09 Jun, 2017, 20:12 | Jogos Olímpicos 2016

A recomendação será submetida à aprovação aos mais de 100 membros do COI, convocados para uma sessão extraordinária em 11 e 12 de julho em Lausana, Suíça.

"Temos dois projetos de duas grandes cidades [Paris e Los Angeles] (...) Falámos com as duas cidades, mas não negociámos. Cabe agora aos membros do COI exprimirem-se. Se eles concordarem com o princípio [da dupla votação], provavelmente haverá uma negociação com as cidades candidatas", disse o presidente do COI, Thomas Bach.

A opção da dupla candidatura, apoiada por Thomas Bach, evitaria que uma candidatura de qualidade se perdesse, em caso de sair derrotada na corrida para 2024.

O comité de candidatura de Paris2024 saudou entretanto a recomendação hoje aprovada, realçando que "continua a trabalhar" para organizar os Jogos em 2024.

Esta semana, o presidente da candidatura de Los Angeles aos Jogos Olímpicos de 2024 admitiu, por seu turno, pela primeira vez, a possibilidade de organizar a edição de 2028, no quadro do processo de dupla designação proposto pelo Comité Olímpico Internacional.

"Para falar claro, a candidatura de LA2024 nunca foi unicamente relativa a Los Angeles e unicamente relativa a 2024. Queremos dizer claramente ao COI e à comunidade desportiva mundial que a prioridade de Los Angeles não é ela própria. Estamos sim concentrados no movimento olímpico e no mundo", reconheceu Casey Wasserman, o responsável pela candidatura da cidade norte-americana, em comunicado.

Na semana passada, o jornal económico norte-americano Wall Street Journal, citando fontes próximas do processo, revelou que o COI estaria próximo de chegar a um acordo com as duas cidades, de modo a atribuir a organização dos Jogos de 2024 a Paris e dos de 2028 a Los Angeles.